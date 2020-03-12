5.97 مليار دولار عجز ميزانية الكويت خلال 11 شهرا

أفادت بيانات رسمية، الخميس، تحول ميزانية الكويت إلى تسجيل عجز بقيمة 1.582 مليار دينار (5.97 مليار دولار) خلال الـ11 شهرا الأولى من العام المالي 2019-2020.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/ نيسان، وتنتهي في مارس/ آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة.

ويأتي العجز المسجل، بعد خصم حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بقيمة 1.57 مليار دينار (5.13 مليار دولار) خلال تلك الفترة.

وتستقطع الكويت سنويا نسبة 10 % من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 14.5 % على أساس سنوي خلال فترة 11 شهرا بنهاية فبراير/ شباط الماضي إلى 15.75 مليار دينار (51.5 مليار دولار)، مقابل 18.43 مليار دينار (60.2 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام 2018-2019.

وأظهرت البيانات، انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 16.5 % إلى 14.31 مليار دينار (46.8 مليار دولار)، من 17.15 مليار دينار (56.1 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى صعيد المصروفات، أشارت البيانات إلى ارتفاعها بنسبة 8 % لـ 16 مليار دينار (52.3 مليار دولار)، مقابل 14.79 مليار دينار (48.38 مليار دولار) بالفترة المقارنة.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، وتشكل أكثر من 90 % من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.7 مليون برميل يوميا.