تونس.. الفخفاخ يلوح بـ“إجراءات مؤلمة“ مع تصاعد الأزمة الاقتصادية

يستعد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ لاتخاذ إجراءات وصفها بـ“المؤلمة“، بعد بروز مؤشرات متصاعدة تفيد بانهيار الاقتصاد خصوصا مع تضاعف التداعيات السلبية لانتشار فيروس ”كورونا“.

وقال الفخفاخ إن ”الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب تضحيات من جانب التونسيين من بينها وضع حد للانتدابات في الوظائف العامة ووقف الزيادة في الأجور واقتطاع نسبة من الرواتب الشهرية لتعبئة موارد الموازنة العامة“.

وأضاف أن ”تداعيات انتشار فيروس كورونا ستكون كبيرة بما أن توقعات النمو لن تتجاوز 1% بعد أن كانت التوقعات في حدود 1.5% ما قد يدفع إلى اتخاذ إجراءات موجعة“، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته قال مصدر حكومي لـ“إرم نيوز“ إن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ”سيقدم خلال أيام برنامجا حكوميا مهما يتضمن جملة من الإجراءات الصعبة والموجعة، ستشمل قرارات اقتصادية واجتماعية ومالية“.

واعتبر متابعون للشأن الاقتصادي والمالي في تونس أن رئيس الحكومة ”سيكون مجبرا على اتخاذ مثل هذه الإجراءات خصوصا بالنظر إلى التطورات غير المتوقعة للوضع الاقتصادي والاجتماعي“.

وقال الخبير الاقتصادي رضا الجمالي لـ“إرم نيوز“ إن ”الحكومة الحالية وضعت برنامجها الاقتصادي وفقا لتوقعات بزيادة الاستثمارات الخارجية وبتطور مؤشرات الوضع السياحي عبر توقع 10 ملايين سائح، وهو البرنامج الذي كانت قد وضعته وزارة السياحة منذ العام الماضي (الذي تم فيه استقطاب تسعة ملايين سائح) غير أن المستجدات الأخيرة ذات العلاقة بفيروس كورونا غيرت المعطيات“، وفق قوله.

وأضاف الجمالي أن ”التوقعات الأولية التي وضعتها الحكومة كانت تتطلع إلى تحقيق نسبة نمو تُقدّر بـ 1.5% غير أن انتشار الفيروس وإغلاق الحدود الجوية والبحرية على أكثر من وجهة أوروبية عقّدا الوضع وحدا بدرجة كبيرة من تدفق السياح الأجانب إلى تونس في هذه المرحلة التي تُعد مطلعا للموسم السياحي، ومقياسا لمدى نجاح هذا الموسم“.

من جانبه، قال الخبير المالي محسن العباسي لـ“إرم نيوز“ إنه ”من المنتظر أن تراجع الحكومة الحالية برنامجها الاقتصادي بعد مرور 100 يوم من تسلمها مهامها، أي في مايو / أيار المقبل، وهي فترة تقترن بدخول فصل الصيف وانطلاق الموسم السياحي حيث تكثر النفقات، ومع توقعات بانحسار انتشار فيروس كورونا ما قد يعطي فكرة واضحة للحكومة عن المرحلة المقبلة ويدفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها وفقا للمعطيات الجديدة“.

وأضاف العباسي أن ”الإجراءات المؤلمة شر لا بد منه، والحكومة مقبلة على اتخاذها بلا شك، وهناك حاجة إلى إعداد خطة اتصالية حكومية لإقناع الرأي العام بمثل هذه الإجراءات عبر الكشف عن حقيقة الوضع المالي الذي وجدته الحكومة لدى تسلمها مهامها وتقديم معطيات وإحصائيات دقيقة عن تداعيات فيروس كورونا وغيره من الحيثيات الخارجية على الاقتصاد التونسي“.