الذهب ينخفض مع انتعاش الأصول عالية المخاطر

انخفض الذهب بأكثر من 1% يوم الثلاثاء، متراجعا عن قفزة حققها في الجلسة السابقة ليتجاوز مستوى 1700 دولار، إذ رفعت آمال إجراءات تحفيز عالمية للتخفيف من وطأة الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا الدولار، والأصول الأعلى مخاطرة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 1656.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ05:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الأول 2012 عند 1702.56 دولار أمس الاثنين بسبب مخاوف من الانتشار العالمي للمرض. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 % إلى 1657.10 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء إستراتيجيات السوق في آكسي كورب ”بدأ الإقبال على المخاطر يعود بسبب إجراءات السياسة المالية التي تصدر عن الولايات المتحدة واليابان وهذا سلبي للذهب على المدى القصير“.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتخذ خطوات ”كبرى“ لإعداد اقتصاد بلاده لمواجهة أثر انتشار كورونا.

وقال وزير الاقتصاد الياباني، إن حكومته لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية والمناسبة لموازنة الآثار الكبيرة على اقتصادها من الانتشار العالمي للفيروس. وقال مسؤول في وزارة المالية اليابانية إن بلاده على تواصل مع إدارة ترامب التي تعمل على حزمة اقتصادية.

وقال إينس ”هذه البداية فحسب لما يمكن وصفه بتأثير الدومينو، وأتوقع أن تحذو باقي الحكومات الآسيوية حذو تلك الخطوات بحزم مماثل“.

وزادت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في العالم، إلى 30.99 مليون أوقية وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر /تشرين الأول 2016.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 2502.99 دولار للأوقية بعد أن لامس مستوى قرب أقل سعر في شهر في الجلسة السابقة. وزادت الفضة 0.2 % إلى 17.01 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.5 % إلى 875.24 دولار للأوقية.