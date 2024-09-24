الذهب يصعد بفعل التوتر في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء وفقًا لـ"رويترز" بفعل تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية، وبسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة الـ0507 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2636.85 دولار للأوقية بعدما بلغ رقماً قياسياً عند 2638.37 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق أمس الاثنين.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% لتسجل 2661.60 دولار للأوقية.

كان رئيس مجلس الاحتياطي في شيكاغو أوستن جولسبي قال أمس الاثنين، إنه يتوقع "تخفيضات أخرى كثيرة في أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة" مع سعي المركزي الأمريكي إلى "هبوط هادئ" للاقتصاد، بحيث يسيطر على التضخم دون انهيار سوق العمل.

وتحظى تعليقات صناع السياسة في الولايات المتحدة بمتابعة وثيقة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي، خفض الفائدة نصف نقطة مئوية.

وبرر متحدثون آخرون في مجلس الاحتياطي أمس الاثنين، وعلى رأسهم رئيس بنك الاحتياطي في أتلانتا رافائيل بوسيك ورئيس بنك الاحتياطي في مينيابوليس نيل كاشكاري، الخطوة الكبيرة التي اتخذها البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

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وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي "فتح جبهة حرب جديدة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله أدى أيضًا إلى بعض الإقبال على (شراء) الذهب كملاذ آمن في محاولة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية لأي حرب إقليمية أوسع نطاقًا".

وأضاف "من المرجح أن يستمر تصاعد التوتر في المنطقة لفترة أطول، ما قد يؤدي إلى بقاء أسعار الذهب في مسار صعودي".

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مواقع لميليشيا حزب الله في لبنان أمس الاثنين؛ ما أسفر عن مقتل 492 شخصًا وإجبار عشرات الآلاف على الفرار في أدمى يوم تشهده البلاد منذ عقود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 31.07 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4% ليسجل 969.35 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 1053.09 دولار للأوقية.