"أكسيوس": تدفق اللاجئين يضغط على ميزانيات كبرى المدن الأمريكية

ذكر تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية، بات يضغط على ميزانيات كبرى المدن الأمريكية، مشيرا إلى أن بلديات هذه المدن ما زالت تتحمل بنفسها التكاليف إلى حد كبير.

وسلط التقرير الضوء على تحليل حديث أجرته شركة تصنيفات "ستاندرد آند بورز العالمية"، وأشار إلى أنه من بين 100 ألف لاجئ نقلتهم تكساس منذ عام 2022، تم إرسال 84% منهم إلى دنفر وشيكاغو ونيويورك.

ويلجأ الناس من جميع أنحاء العالم لأسباب متعلقة بالعنف والاضطهاد والفقر وعدم الحصول على الرعاية الطبية.

واستغلت مدينة دنفر- أكبر موطن للاجئين في أمريكا- مدخراتها لعام 2024 وتسحب ما لا يقل عن 5 ملايين دولار من ميزانيتها لمواصلة تقديم الخدمات للاجئين، مع احتمال قيامها بالمزيد من التخفيضات في الميزانية.

ووفق التقرير، شملت التخفيضات تقنين ساعات العمل في قسم المركبات المتحركة والمراكز الترفيهية، بالإضافة إلى التوقف المؤقت في التوظيف، لافتا إلى أن عمدة مدينة دنفر مايك جونستون سيبدأ في تقليل عدد اللاجئين الجدد.

وفي دراسة فيدرالية جديدة، تبين أن اللاجئين وطالبي اللجوء كان لهم على مر التاريخ أثر إيجابي مالي في الولايات المتحدة، حيث حقق أولئك الذين وفدوا إلى أمريكا في الأعوام بين 2005 و2019 ما يقرب من 124 مليار دولار من صافي إيرادات الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية.

وعلى غرار دنفر، خصص عمدة شيكاغو براندون جونسون حوالي 150 مليون دولار للاجئين في ميزانيته لعام 2024، ولكن الاتفاق الأخير مع قادة الولاية والمقاطعة يتطلب 70 مليون دولار أخرى.