كيف يمكن لترامب إبطاء الانتقال للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة؟

يمكن للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إذا أعيد انتخابه، أن يسحب عدة أدوات لمحاولة تقليص السياسات الفيدرالية التي تهدف إلى تسريع الانتقال إلى السيارات الكهربائية.

أصبحت المركبات الكهربائية أكثر انتشارًا، لكنها لا تزال تمثل حصة صغيرة من مبيعات السيارات الأمريكية، وكان الرئيس جو بايدن حريصًا على التوسع في نشرها.

اللحاق بسرعة

كان ترامب، المرشح الأوفر حظًا في الحزب الجمهوري، نشر مقطع فيديو في أواخر الأسبوع الماضي، تناول فيه التكلفة العالية لهذا التحول، متعهدا بإلغاء ما أسماه "الحملة الصليبية للصفقة الخضراء الجديدة السخيفة".

ويسعى ترامب للحصول على أصوات عمال صناعة السيارات في ولايات تنافسية مثل ميشيغان، في وقت كانت فيه قيادة عمال السيارات المتحدة متقلبة بشأن السيارات الكهربائية.

الصورة الكبيرة

من الصعب رؤية الأصوات لصالح الإلغاء الصريح لقانون المناخ للديمقراطيين أو مشروع قانون البنية التحتية للحزبين لعام 2021، حتى لو كان للجمهوريين مجلسي الكونغرس بعد عام 2024 نعم، لكن: ترامب بالكاد سيكون عاجزًا.

وأصدرت حملته قائمة مقترحات إلى جانب الفيديو للطرق الأخرى التي يمكنه من خلالها تغيير السياسة؛ حيث تعهد ترامب بإلغاء قواعد انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي وضعتها وكالة حماية البيئة، التي ترى جلب المركبات الكهربائية إلى 67٪ من مبيعات الولايات المتحدة الخفيفة بحلول عام 2032.

ويمكن أن تتخذ وزارة الخزانة بقيادة ترامب وجهة نظر أكثر تقييدًا لعدد طرازات المركبات الكهربائية المؤهلة للحصول على دعم شراء المستهلك حتى 7500 دولار.

ويقيد قانون المناخ الإعفاءات الضريبية لمواد البطاريات الرئيسية التي يتم الحصول عليها أو معالجتها أو إعادة تدويرها محليًا أو من شركاء التجارة الحرة، لكن الخزانة لديها مجال للمناورة في التفسير.

ويمكن لإدارة ترامب أن تجعل من الصعب الوصول إلى تدفقات التمويل وحوافز التصنيع في قوانين المناخ والبنية التحتية.

فعلى سبيل المثال، قانون البنية التحتية لديه 7.5 مليار دولار لبناء شبكات شحن للمركبات الكهربائية، ولكن الأموال يتم صرفها على مدى عدة سنوات.

الوضع الحالي

تأتي أجندة سياسة ترامب في الوقت الذي يظهر فيه النمو السريع للسيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة علامات على التباطؤ.

وبلغت نسبة المركبات الكهربائية 7.2٪ من مبيعات الولايات المتحدة في الربع الثاني، بانخفاض طفيف جدًا عن الربع الأول لكل شركة "Cox Automotive".

خلاصة القول

إن التحرك نحو المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة بعيد جدًا، حيث يلتزم صانعو السيارات الذين يحتضنونها بمليارات الدولارات ويوسعون تشكيلاتهم.

لكن ترامب، الذي نشر معلومات مضللة عن السيارات الكهربائية العام الماضي، يمكن أن يغير سرعة تبني التكنولوجيا.