بسبب ”كورونا“ .. العراق يغلق منفذ زرباطية الحدودي مع إيران

أعلن محمد جميل المياحي، محافظ واسط جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، إغلاق منفذ زرباطية الحدودي مع إيران لمدة 15 يوما، في إطار إجراءات احترازية من فيروس ”كورونا“.

وقال في كتاب رسمي موجه إلى هيئة المنافذ الحدودية، إنه ”نظرا لظهور وتسجيل حالات اشتباه وإصابات في محافظة واسط، تقرر إغلاق منفذ زرباطية الحدودي لمدة 15 يوما“.

وأضاف ”هذا القرار ضمن إجراءات استباقية للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا عبر المسافرين الوافدين والحركة التجارية للحفاظ على صحة وسلامة أبناء المحافظة“.

وأوضح المياحي أنه ”بخلاف ذلك تتحمل هيئة المنافذ الحدودية المسؤولية الكاملة في تداعيات إبقاء المنفذ مفتوحا“.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 32.

وكانت السلطات العراقية قد أغلقت منافذ معابر برية مع إيران في محافظات إقليم كردستان شمالي البلاد وديالى (شرقا).

والأربعاء الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في بلدان عدة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.