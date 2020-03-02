دول الخليج تخفض استيراد البضائع الإيرانية بسبب ”كورونا“

أعلنت هيئة الجمارك الإيرانية، اليوم الإثنين، تراجع شراء البضائع الإيرانية من قبل دول الخليج العربي بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد والذي انتشر بشكل واسع في إيران، فيما حولت تركيا أحد منافذها مع إيران إلى مركز للحجر الصحي لسائقي الشاحنات.

وقال روح الله لطيفي المتحدث باسم الجمارك الإيرانية، إن ”حدودنا البحرية في شمال وجنوب البلاد مفتوحة ويجب أن تمتثل البضائع التجارية المنقولة بالسفن لبروتوكول صحة البضائع، ويجب أن تجري إيران هذه العملية“.

وأوضح لطيفي أن “ الكويت قيدت التجارة والسفر إلى إيران، وقطر تقبل البضائع الإيرانية فقط عبر السفن التي تحمل مبردات، بينما خفضت الإمارات شراء البضائع الإيرانية، وبالتالي عمليات تصدير البضائع تراجعت أكثر مما كانت عليه في الأيام السابقة“.

وتابع أنه ”لا توجد مشكلة في التصدير أو الاستيراد مع الدول الأخرى. روسيا وكازاخستان وأذربيجان هي الوجهات التجارية الرئيسة الثلاث في الشمال التي نتفاعل معهم كما كان من قبل، لكن جورجيا فرضت بعض القيود“.

وبشأن التبادل التجاري مع تركيا التي أغلقت حدودها وأوقفت طيرانها مع إيران، قال إن ”تركيا حولت معبر بازرجان مع إيران إلى مركز للحجر الصحي لسائقي الشاحنات الإيرانية“، مبينا أن ”هناك 1500 شاحنة متوقفة في منفذي سومار وسرخس“.

ومنفذ سومار يربط محافظة كرمنشاه غرب إيران مع محافظة ديالى العراقية، فيما يربط منفذ ”سرخس“ محافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران، بجمهورية تركمانستان.