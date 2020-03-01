”مجموعة الإمارات“ تتوقع تباطؤا بسبب ”كورونا“

تتوقع ”مجموعة الإمارات“ في دبي ”تباطؤا ملحوظا“ في الأعمال بسبب تفشي فيروس كورونا، وطلبت من العاملين بها الحصول على عطلات بأجر ودون أجر، حسب رسالة إلكترونية اطلعت عليها رويترز.

مجموعة الإمارات شركة قابضة مملوكة لحكومة دبي ومن ضمن أصولها شركة طيران الإمارات، ويبلغ عدد موظفيها 100 ألف من بينهم 21 ألفا من أفراد الطاقم وأربعة آلاف طيار، في نهاية مارس /آذار 2019، وهو نهاية السنة المالية الماضية.

وقالت الرسالة الموجهة للعاملين، إن الفيروس يشكل تحديا في الوقت الحالي، وإن الشركة تتعامل مع تبعاته، مضيفة أنها ترى تباطؤا ملحوظا وحاجة للمرونة في أسلوب العمل.

وطلبت الرسالة من العاملين الذين لديهم رصيد كبير من العطلات السنوية النظر في الحصول على عطلة مدفوعة الأجر وقالت، إن الشركة تعرض عطلات غير مدفوعة الأجر على الموظفين في مواقع غير تشغيلية وقد تمنحها -أيضا- للموظفين في مواقع تشغيلية.

وأكدت متحدثة باسم طيران الإمارات، وهي من أكبر شركات الخطوط الجوية في العالم، صحة الرسالة الإلكترونية لكنها امتنعت عن التعقيب.

تضم مجموعة الإمارات -أيضا- دناتا التي تدير خدمات مطارات ووكالات سفر في أنحاء العالم.

وحذرت شركات الطيران العالمية من تأثر الأنشطة بفيروس كورونا الذي ظهر في الصين أولا أواخر ديسمبر /كانون الأول وانتشر منذ ذلك الحين في أكثر من 50 دولة.

وألغت طيران الإمارات جميع الرحلات إلى البر الرئيس للصين، باستثناء بكين، ولإيران بناء على تعليمات هيئة الطيران المدني في الإمارات، نظرا لانتشار الفيروس في البلدين.