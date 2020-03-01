 منظمو ”إكسبو 2020 دبي“: نتابع وضع ”كورونا“ عن كثب ونأمل نجاح جهود احتوائه – إرم نيوز‬‎

منظمو ”إكسبو 2020 دبي“: نتابع وضع ”كورونا“ عن كثب ونأمل نجاح جهود احتوائه

منظمو ”إكسبو 2020 دبي“: نتابع وضع ”كورونا“ عن كثب ونأمل نجاح جهود احتوائه

المصدر: رويترز

قال متحدث باسم معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يبدأ في أكتوبر تشرين الأول المقبل، اليوم الأحد، إن منظميه يواصلون متابعة الوضع على صعيد فيروس كورونا عن كثب ويأملون نجاح الجهود العالمية لاحتوائه.

وأضاف المتحدث ”يمثل أمان وسلامة كل شخص يزور إكسبو 2020 دبي أهمية قصوى بالنسبة لنا، ونعمل عن كثب مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات لتطبيق إرشادات الوزارة“.

ومن المتوقع لمعرض إكسبو 2020 دبي، الذي من المقرر أن يستمر لستة أشهر، أن يعطي دفعة لقطاع السياحة وللاقتصاد في الإمارات.

وأفادت توقعات سابقة أنه قد يجذب 11 مليون زائر أجنبي.

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