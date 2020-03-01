منظمو ”إكسبو 2020 دبي“: نتابع وضع ”كورونا“ عن كثب ونأمل نجاح جهود احتوائه

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قال متحدث باسم معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يبدأ في أكتوبر تشرين الأول المقبل، اليوم الأحد، إن منظميه يواصلون متابعة الوضع على صعيد فيروس كورونا عن كثب ويأملون نجاح الجهود العالمية لاحتوائه. وأضاف المتحدث ”يمثل أمان وسلامة كل شخص يزور إكسبو 2020 دبي أهمية قصوى بالنسبة لنا، ونعمل عن كثب مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع…