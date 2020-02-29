بسبب كورونا.. 444 مليار دولار خسارة أغنى 500 شخص بالعالم في 5 أيام

بلغت خسارات أعلى 500 شخص ثراء في العالم، جرّاء تداعيات فيروس كورونا على أسواق المال الدولية، خلال الأسبوع الماضي حوالي 444 مليار دولار، بحسب بيانات وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية.

ففي أسواق الأسهم هبط معدل مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 12% خلال خمسة أيام، وهي الخسارة الأعمق منذ أزمة 2008 الدولية التي تبخرت خلالها ثروات على مستوى العالم بحوالي 6 تريليونات دولار.

وأشارت بيانات بلومبيرغ إلى أن خسارات أسهم أغنى 500 شخص في العالم، شطبت خلال خمسة أيام حوالي 78 مليار دولار، محسوبة من مكاسب هذه الشريحة منذ بداية العام الحالي.

وقال التقرير: إن خسارات جيف بيزوس (من أمازون)، وبيل غيتس (من مايكروسوفت)، وبيرنارد ارنولت (من أل في أم أتش)، بلغت 30 مليار دولار. فيما تكبد الملياردير إيلون ماسك 9 مليارات دولار، لكن ثروته اليوم ما زالت تزيد عنها في نهاية 2019 بحوالي 8.8 مليار دولار.