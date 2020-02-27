وزير المالية اللبناني يطالب الأجانب المقيمين بدفع الضريبة عن إيراداتهم في الخارج

عمم وزير المالية اللبناني، اليوم الخميس، بدعوة الأجانب المقيمين في لبنان، للتبليغ عن أي إيرادات تتحقق لهم في الخارج، وأن يسددوا الضريبة المتوجبة على هذه الأموال، قبل أول نيسان/أبريل القادم.

ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية، عن وزير المالية الدكتور غازي وزني، بيانا يُذكّر فيه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في لبنان، ممن يحصلون على إيرادات رؤوس أموال منقولة أجنبية مهما كانت، إذا حولوا تلك الإيرادات إلى الخارج أوقبضوها في الخارج، مباشرة أو بالواسطة، أن يصرحوا عن تلك الإيرادات، قبل أول آذار/مارس، وأن يسددوا الضريبة المتوجبة عليها، قبل أول أبريل/نيسان.

وقال الوزير، إن عدم التزام الأجانب المقيمين في لبنان، بهذه الموجبات يندرج ضمن مفهوم التهرب الضريبي، الذي تترتب عليه الملاحقة الجزائية والغرامات.