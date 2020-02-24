مصدر: لبنان سيعين مكتب كليري جوتليب للمشورة بشأن سندات دولية

قال مصدر مقرب من الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، إن لبنان سيعين مكتب كليري جوتليب ستين آند هاملتون، لتقديم المشورة القانونية بخصوص سنداته الدولية، مع تعرض البلد المثقل بالدين لضغوط من أجل البت في طريقة تعامله مع استحقاقات الدين السيادي الوشيكة.

وقال المصدر، إن المسؤولين في المراحل الأخيرة، لاختيار الشركة التي سيتقرر تعيينها بشكل منفصل كمستشار مالي.

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، وأحد الزعماء الأكثر نفوذا في البلاد، قد قال الأسبوع الماضي، إن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاقات السندات الدولية الوشيكة، التي تشمل 1.2 مليار دولار، يحل أجلها في التاسع من مارس/ آذار المقبل.