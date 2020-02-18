ترامب: أمريكا ”منفتحة على التجارة“ مع الدول الأخرى

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنّه يريد تجنّب السياسات التي تجعل من الصعوبة بمكان على الدول الأخرى التعامل تجارياً مع الولايات المتحدة، على الرّغم من أنّ إدارته تتبع سلوكاً معاكساً تماماً.

و قال ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر الثلاثاء ”لا نريد أن نجعل التعامل التجاري معنا مستحيلاً. هذا سيعني فقط أنّ الطلبات ستذهب إلى مكان آخر“.

وأضاف ”لا يمكن للولايات المتّحدة أن تكون مكاناً يصعب التعامل معه في ما يخص شراء الدول الأجنبية لمنتجاتنا، بما في ذلك ذريعة حماية الأمن القومي المستخدمة دائماً، ما سيجبر شركاتنا على المغادرة للحفاظ على قدرتها التنافسية“.

وفرض ترامب رسوماً على منتجات الصلب والألومنيوم في جميع أنحاء العالم، واصفاً تلك الواردات بأنّها تهديد للأمن القومي، وهدّد بالقيام بالمثل بالنسبة للسيارات الأوروبية.

كما فرض ترامب رسوماً على بضائع فرنسية ردّاً على الضريبة الرقمية.

ومع ذلك كتب ترامب ”أريد أن أجعل التعامل مع الولايات المتحدة سهلاً“، مؤكّداً أنّ ”الولايات المتحدة مفتوحة للأعمال التجارية“.

وقالت تشاد باون الخبير التجاري بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في دراسة حديثة إنّه ”مع الجولات المتعاقبة من فرض الرسوم جمركية، كان ترامب يدفع بمزيد من الشركات الأمريكية كي تصبح حمائية“.

وأضافت ”بالنسبة للعديد من الأمريكيين، فإن الأكلاف المرتفعة التي ترتّبها رسومه تعني أنّه ليس باستطاعتهم بعد الآن منافسة الشركات الأجنبية سواء في الولايات المتحدة أو الأسواق العالمية“.