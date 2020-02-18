 ”فيتش“ تتوقع إعادة هيكلة ديون‎ لبنان – إرم نيوز‬‎

”فيتش“ تتوقع إعادة هيكلة ديون‎ لبنان

”فيتش“ تتوقع إعادة هيكلة ديون‎ لبنان

المصدر: الأناضول

قالت وكالة ”فيتش“ للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، يرافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.

وذكرت الوكالة، في بيان، أنه ”على الرغم من أن لبنان يحتفظ من الناحية الفنية باحتياطيات كافية من النقد الأجنبي، لخدمة التزاماته بسداد الديون السيادية خلال العامين الجاريين، لكن تكاليف الوفاء بالتزاماته ستكون مرتفعة“.

ويواجه لبنان تحديات توفير سيولة مالية بالنقد الأجنبي خلال العامين الجاري والمقبل، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية ونقدية، دفعت لانتعاش السوق الموازية للعملة.

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