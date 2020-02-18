”فيتش“ تتوقع إعادة هيكلة ديون‎ لبنان

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قالت وكالة ”فيتش“ للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، يرافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات. وذكرت الوكالة، في بيان، أنه ”على الرغم من أن لبنان يحتفظ من الناحية الفنية باحتياطيات كافية من النقد الأجنبي، لخدمة التزاماته بسداد الديون السيادية خلال العامين الجاريين، لكن تكاليف…