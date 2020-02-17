إثيوبيا توافق على ميزانية تكميلية بأكثر من 877 مليون دولار

قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء وافق على ميزانية تكميلية بقيمة 27.89 مليار بر (877.87 مليون دولار) للسنة المالية 2019/2020 لتمويل إصلاحات اقتصادية.

ويضاف التمويل إلى 386.9 مليار بر من الإنفاق الحكومي الذي وافق عليه البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي، والبالغ عدد سكانه 109 ملايين نسمة في 2019.

وجاء في البيان الذي نُشر في صفحة مكتب رئيس الوزراء على ”فيسبوك“: ”تم تخصيص 18 مليار بر من إجمالي الميزانية التكميلية للتغلب على التحديات الاقتصادية الحالية“، ولم يقدم البيان تفاصيل.

وأضاف قائلا: ”باقي الأموال، وهي مليارا بر و7.9 مليار بر، ستُخصص لبرامج شبكة الأمان وتطبيق المساواة في الأجر عن العمل المتكافئ في البلاد، على الترتيب“.

وشرع آبي، الذي تولى منصبه في 2018، في إصلاحات اقتصادية طموحة محاولا تحقيق انفتاح أحد أسرع اقتصادات أفريقيا نموا وأكثرها انغلاقا، وبدأ بالفعل خصخصة قطاعات الاتصالات والبنوك والسكر.