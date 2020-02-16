منتقدا الوضع الاقتصادي.. نائب تركي: المواطنون يحرقون أنفسهم وهم يصرخون ”أطفالي جياع“

انتقد كبير مستشاري الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري والنائب في البرلمان عن مدينة اسطنبول، أردوغان توبراك، الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه بلاده خلال السنوات العشر الأخيرة.

وقال أردوغان إن المواطنين وصلوا إلى حد إحراق أنفسهم وهم يصرخون ”أطفالي جياع“، في إشارة الى المواطن الذي أحرق نفسه أمام مقر ولاية هاتي الأسبوع الماضي، بحسب موقع ”توكنماز خبر“.

وأضاف توبراك أن المواطنين أصبحوا يأخذون الخبز إلى منازلهم عبر بطاقات الائتمان، داعيا الحكومة إلى ”اتخاذ التدابير الهيكلية اللازمة وعدم تأمل شيء من الحلول المؤقتة“.

وأكد أن ”الصحة النفسية للمجتمع في خطر. لأن المسؤولين عن الأزمة وفقًا لمن هم في السلطة هم العمال والمتقاعدون“.

وتابع: ”الدولة مدينة وسيستمر ذلك في التعاظم. وفاتورتها ستكون مؤلمة أيضًا. لكن عندما ننظر إلى بيانات السنوات العشر الماضية، فإن السلطة التي لم تتخذ أي تدابير ولم تتجه إلى الإنتاج، لا تصلح لشيء أكثر من زيادة الفاتورة“.

كما نوه توبراك إلى أن معدلات البطالة والتضخم ”وصلت إلى أبعاد مأساوية“.