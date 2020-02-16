”طيران الشرق الأوسط“ اللبنانية تشترط الدفع بالدولار‎

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية المملوكة للدولة، سوف تقبل فقط الدفع بالدولار، اعتبارا من غد الإثنين، فيما تعاني البلاد أزمة سيولة للنقد الأجنبي.

وقوبل القرار الذي نشر في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، وأكده مصدر من شركة الطيران اليوم الأحد، بانتقادات من زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل، وزير الخارجية السابق، الذي وصفه بأنه غير قانوني.

وكتب عضو البرلمان، فؤاد مخزومي، في تغريدة على ”تويتر“، أن القرار ”سيضع اللبنانيين في الإقامة الجبرية“ و“يجب أن يلغى“.

ويعاني لبنان أزمة مالية غير مسبوقة، طفت على السطح في أواخر العام الماضي، مع تباطؤ التدفقات المالية على البلاد، واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في البلاد، بسبب الفساد وسوء الحوكمة.

ولم يتسنَ الاتصال بالمسؤولين في الشركة المملوكة للمصرف المركزي؛ للتعقيب على الاتهامات، بأن القرار غير قانوني.

وذكرت الوكالة، أن الشركة ستقبل بطاقات الدفع والشيكات المصرفية ”شرط أن تكون العملية بالعملة الصعبة“.