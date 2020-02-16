تجار فلسطينيون يقاضون وزير الجيش الإسرائيلي بسبب منع تصدير المنتجات الزراعية 

كشف وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، عن رفع عدد من التجار الفلسطينيين قضية ضد وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، بعد قراره القاضي بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية من الضفة الغربية إلى الأردن.

وقال العطاري لـ ”إرم نيوز“، إن ”عددا من تجار التمور أقاموا قضية ضد وزير الجيش الإسرائيلي بالمحاكم الإسرائيلية“، لافتا إلى أن ”القضية قيد المتابعة“.

وأضاف أن ”ذلك يأتي تمهيدا لرفع قضايا ضد الوزير الإسرائيلي في الدول المستوردة للمنتجات الزراعية الفلسطينية وتحديدا أوروبا”، مبينا أنه ”تجري اتصالات مع جهات خارجية للتخفيف من تأثير أزمة القرار الإسرائيلي على الزراعة الفلسطينية“.

وأوضح أنه ”من المقرر عقد اجتماع مع اللجنة الرباعية الدولية خلال الأسبوع الحالي ولقاء آخر مع ممثلي الدول لمناقشة خطر القرار الإسرائيلي“، مؤكدا ”استمرار الحكومة الفلسطينية بخطواتها المتعلقة بالانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل“.

وأشار العطاري إلى أن ”السلطات الإسرائيلية تفرض شروطا مجحفة على التجار الفلسطينيين فيما يتعلق باستيراد العجول من الخارج، وأن ذلك بهدف إلغاء القرار الفلسطيني المتعلق بمنع استيراد العجول من إسرائيل“.

يذكر أن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت أصدر قرارا يمنع بموجبه تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية من الضفة الغربية إلى الخارج عبر الأردن. وفي وقت سابق، أصدرت الحكومة الفلسطينية قرارا بمنع استيراد خمسة منتجات إسرائيلية، إضافة إلى منع استيراد العجول من التجار الإسرائيليين.