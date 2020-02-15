‫إسرائيل تلغي تسهيلات اقتصادية لغزة ردًا على إطلاق الصواريخ من القطاع

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مساء السبت، التراجع عن عدد من التسهيلات التي قدمتها في وقت سابق للفلسطينيين في قطاع غزة، ردًا على إطلاق صاروخين على مستوطنات إسرائيلية.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إنه ”بعد إطلاق صاروخ هذا المساء من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تم إلغاء جميع التسهيلات التي تم تحديدها الخميس الماضي“.

وأشار إلى أن التسهيلات التي تم التراجع عنها تشمل توسيع منطقة مساحة الصيد، وإعادة 500 تصريح تجاري لمواطنين فلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة إدخال الاسمنت اللازم للبناء في غزة.

وتابع: أن ”استمرار التسهيلات يحدده فقط حسم الأفعال على الأرض“، على حد وصفه.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد قررت توسيع مساحة الصيد المسموح للصيادين الفلسطينيين بالعمل بها في بحر قطاع غزة، وزيادة 500 تصريح تجاري لعمال فلسطينيين من قطاع غزة، بناء على تفاهمات للتهدئة شملت وقف البالونات الحارقة وإطلاق الصواريخ من غزة على مناطق غلاف القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة صوب مستوطنة إسرائيلية في محيط القطاع، حيث سقط الصاورخان في منطقة مفتوحة دون أن يسببا أي أضرار أو إصابات.