التضخم في السودان يقفز إلى 64.3 % في يناير

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قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، يوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 64.28 % في كانون الثاني يناير، من 57.01 % في كانون الأول ديسمبر، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات. وتضرر اقتصاد السودان بشدة حين انفصل جنوب البلاد في 2011، مما كلف الدولة ثلاثة أرباع إنتاجها من النفط، وهو مصدر مهم للعملة…