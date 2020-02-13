التضخم في السودان يقفز إلى 64.3 % في يناير

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، يوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 64.28 % في كانون الثاني يناير، من 57.01 % في كانون الأول ديسمبر، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات.
وتضرر اقتصاد السودان بشدة حين انفصل جنوب البلاد في 2011، مما كلف الدولة ثلاثة أرباع إنتاجها من النفط، وهو مصدر مهم للعملة الصعبة.
وارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية بقيادة الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي.
وأدى نقص الخبز والوقود، وهما سلعتان مدعومتان من الحكومة، بجانب الزيادات الكبيرة في الأسعار إلى اندلاع احتجاجات أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان أبريل الماضي.