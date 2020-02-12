دائنو لبنان يشكلون ”مجموعة نقاش غير رسمية“ مع أزمة ديون وشيكة

قالت شركتا ”جرايلوك كابيتال“ و“مانجارت أدفيزرز“، الأربعاء، إن مجموعة من الدائنين الدوليين للبنان، من بينهم الشركتان، نظمت ”مجموعة نقاش غير رسمية“ مع استمرار تفاقم وضع ديون البلاد.

وقالت الشركتان، في بيان، إن المجموعة ”ستبدأ تقييم خيارات بشأن كيفية إدارة المقرضين لتطورات الوضع في لبنان، وإن هذه المجموعة ستسهل التواصل بين الدائنين المختلفين وعلى أهبة الاستعداد للانخراط في أي مباحثات مع الجمهورية اللبنانية“.

ولبنان من أكبر دول العالم المثقلة بعبء الدين مع بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 150 %. وتتعرض الحكومة اللبنانية الجديدة لضغوط متنامية لمعالجة عبء الدين، ويتعين عليها أن تتخذ سريعا قرارا بشأن كيفية التعامل مع سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس/آذار.

وفي ظل حاجة ملحة بشكل متزايد، قال مصدر حكومي، إن البلاد ستطلب مساعدة ”فنية“ من صندوق النقد الدولي؛ لتفادي انهيار مالي، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة ديونها.