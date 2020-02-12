شركات روسية وسعودية تبحث مشروعات مشتركة بـ10 مليارات دولار

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الأربعاء إن شركات روسية وسعودية أجرت مباحثات حول مشروعات مشتركة محتملة وكذلك استثمار محتمل يفوق عشرة مليارات دولار. وجرت المحادثات في السعودية بينما كانت تبحث روسيا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعزيز التعاون في سوق النفط العالمية، وتحاول السعودية ذات الصوت القوي في أوبك إقناع روسيا بالانضمام إلى…