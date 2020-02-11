مصر.. القضاء يلزم رجل الأعمال رامي لكح بسداد 76 مليون دولار

قضت محكمة مصرية مساء الثلاثاء بإلزام رجل الأعمال والبرلماني السابق رامي لكح بسداد 76 مليون دولار وفوائدها منذ عام 2008.

وجاء حكم محكمة جنح مستأنف السادس من أكتوبر في القاهرة ببراءة 5 أجانب ممثلين لبنوك أجنبية في مصر من تهمة النصب على رجل الأعمال رامي لكح وألزمته بسداد 76 مليون دولار وفوائدها منذ عام 2008 حتى الآن حسب الحكم الدولي الصادر من نيويورك لصالح المتهمين والمودع بمحكمة استئناف القاهرة والمزيل بالصيغة التنفيذية لإصدار لكح سندات دولية بضمان وهمي.

وقد أقام لكح دعواه ضد المتهمين في يوليو 2008 مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة عليهم مدعيا قيامهم باستعمال طرق احتيالية وإيهام شركته بوجود سند دين غير صحيح باستخدام أساليب ومظاهر خارجية وأوراق ومكاتبات مزورة تولد الاعتقاد على صحة هذه الأكاذيب وبقصد سلب أموال الشركة المدعية والشركات التابعة لها والاستيلاء على أصولها وممتلكاتها.

وتضمنت حيثيات الحكم أن لكح أنشأ شركة تمويل ببريطانيا والتي بدورها أصدرت سندات دولارية ضمنتها شركة لكح القابضة الرئيسية في مصر بعد أن رفعت رأس مالها بشكل وهمي من أموال البنوك وعجزت تلك الشركة عن سداد قيمة تلك السندات عقب شرائها بواسطة تلك البنوك .