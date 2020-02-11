كورونا يتسبب بتعطيل مشروع ”المطلاع“ السكني في الكويت

تسبب فيروس كورونا المستجد، بتعطيل مشروع ”المطلاع“ السكني في الكويت، بسبب اعتماده على عمال صينيين سافروا إلى بلادهم قبل أسابيع للاحتفال بما يُعرف بـ“عيد الفأر الصيني“ وتعذرت عودتهم إلى الكويت التي حظرت دخولهم إلى البلاد بعد انتشار ”كورونا“ في مختلف أنحاء الصين.

ونقلت صحيفة ”القبس“ المحلية عن رئيس لجنة أهالي المطلاع التطوعية خالد العنزي قوله إن ”مئات العاملين الصينيين في هذا المشروع غادروا البلاد للاحتفال مع ذويهم في الصين، إلا أن تفشي كورونا في بلادهم دفع الكويت لمنعهم من العودة لتجنب انتشار الفيروس في البلد الخليجي“.

وأضاف أن ”عدم تعويض المشروع بالأيدي العاملة سيزيد مدة تأخيره، مطالبا المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتدخل ووضع حلول“.

وأوضح العنزي أن ”قرار منع دخول الصينيين يستحق التقدير نسبيا؛ لأنه يعكس الحرص على صحة المواطنين والمقيمين، لكن يجب أن تكون هناك خطط بديلة في حال انخفاض عدد الأيدي العاملة في المشاريع الإسكانية“.

وحظرت الكويت دخول كل من يحمل جنسيتي الصين وهونغ كونغ إلى البلاد، ومن لديه إقامة أو تأشيرة وكان متواجدا فيهما من جميع الجنسيات خلال الأسابيع الماضية، حفاظا على الأمن الصحي في البلاد واستكمالا للجهود الوقائية.

وأعربت السفارة الصينية في الكويت في وقت سابق عن استيائها من هذا القرار لما يتسبب به من خسائر مالية كبيرة في الشركات الصينية الموجودة في الكويت والتي يشرف على أعمالها مهندسون صينيون.

وتخطى عدد الوفيات بفيروس كورونا حتى الآن ألف شخص، كما أصيب عشرات الآلاف منذ ظهوره في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي في سوق بولاية ووهان الصينية، لينتشر بعدها في عدد من الدول في العالم.