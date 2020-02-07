بعد لقاء كينياتا.. ترامب يطلق المفاوضات التجارية مع كينيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إطلاق المحادثات التجارية الأمريكية الكينية، وذلك عقب اجتماع مع الرئيس أوهورو كينياتا في البيت الأبيض.
واستقبل ترامب كينياتا غداة يوم هيمنت عليه تبرئته في محاكمة عزله. وبعد اللقاء، قال الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر، إن ترامب أعلن نيته فتح المفاوضات.
وقال لايتهايزر: إن ”كينيا تُعتبر رائدة في أنحاء القارة، وشريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة، وهناك فرص هائلة لنا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية“.
وأضاف ”تحت قيادة الرئيس ترامب، نتطلع لإجراء مفاوضات والتوصل لاتفاق شامل ورفيع مع كينيا يمكن أن يكون نموذجا لمزيد من الاتفاقات في أنحاء إفريقيا“.
ووفقا لأرقام الحكومة الأمريكية، يبلغ حجم التجارة الثنائية قرابة مليار دولار سنويا.