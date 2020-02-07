بعد لقاء كينياتا.. ترامب يطلق المفاوضات التجارية مع كينيا

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إطلاق المحادثات التجارية الأمريكية الكينية، وذلك عقب اجتماع مع الرئيس أوهورو كينياتا في البيت الأبيض. واستقبل ترامب كينياتا غداة يوم هيمنت عليه تبرئته في محاكمة عزله. وبعد اللقاء، قال الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر، إن ترامب أعلن نيته فتح المفاوضات. وقال لايتهايزر: إن ”كينيا تُعتبر رائدة في أنحاء القارة،…