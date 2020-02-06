حظر تصدير الأغنام والهيل والقهوة من الكويت لمدة ثلاثة أشهر‎

أصدرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت قرارين بحظر تصدير بعض اللحوم الحية والسلع من الكويت، اعتباراً من مطلع شهر آذار/ مارس المقبل ولمدة ثلاثة أشهر؛ لتعزيز مخزون السوق المحلي.

وتضمن القراران حظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها، إضافة إلى حظر تصدير وإعادة تصدير الهيل والقهوة العربية بكافة أنواعهما لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، نقلاً عن صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وتطرق تقرير إخباري قبل أيام لقضية حظر تصدير اللحوم، مبيناً أن سبب هذا التوجه الوزاري في الوقت الحالي ”يأتي ضمن إجراءاتها الاحترازية لتعويض أي زيادة في الطلب على الأغنام في الفترة المقبلة؛ بسبب زيادة الاستهلاك المرتقب في الأشهر المقبلة مع قدوم شهر رمضان الذي يشهد إقبالاً كبيراً عليها“.

وأضاف التقرير أن ”منع تصدير القهوة والهيل لمدة ثلاثة أشهر بسبب شح الكمية الموجودة في الأسواق نتيجة تعمد التجار تخزينها وتصديرها إلى دول مجاورة، وبيعها بأسعار أغلى من الأسعار التي يتم عرضها فيه داخلياً“.