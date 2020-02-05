روسيا: لسنا بحاجة للنفط الإيراني والعقوبات أثرت على تعاوننا مع طهران‎

اعترف السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغاريان، يوم الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية كان لها تأثير على التعاون بين روسيا وإيران، مضيفًا أن ”روسيا ليست بحاجة للنفط الإيراني“.

وقال جاغاريان، في مقابلة صحفية نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“: ”نحن نعمل على تقليل الآثار السلبية التي خلفتها العقوبات الأمريكية على التعاون بين إيران وروسيا“.

وعند سؤاله عن تأثير العقوبات الأمريكية، قال: ”لا يمكن إنكار أن العقوبات الأمريكية كان لها تأثير سلبي على التعاون بين إيران وروسيا، لكن موسكو تعمل على تقليل هذه الآثار“، مشيرًا إلى أن موسكو وطهران تلتزمان بالقواعد الدولية الخاصة بالقيود المفروضة على الأسلحة الإيرانية.

وكشف السفير الروسي في طهران أن ”موسكو طلبت من إيران شراء أسلحة روسية بعد رفع العقوبات في اكتوبر من العام الجاري“.

وقال جاغاريان إن روسيا تواصل محادثاتها مع الولايات المتحدة لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجوم الذي أدى إلى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ورد إيران على الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.

وأكد السفير الروسي أيضًا أن روسيا تنظر إلى الهجوم الأمريكي على مطار بغداد، مما أدى إلى اغتيال سليماني، على أنه ”انتهاك للقانون الدولي“، مبيناً أن ”إيران مستعدة أيضًا لاتخاذ خطوات لضبط الوضع في الشرق الأوسط“.

وقال الدبلوماسي الروسي: ”روسيا ليست بحاجة إلى شراء النفط الإيراني لحماية مصالحها؛ لأن روسيا نفسها هي واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم“، مشددًا على أن إيران لها الحق في التمتع بالمزايا الاقتصادية التي تتوقعها.

وفي جزء آخر من المقابلة الصحفية، أكد السفير الروسي لدى طهران أن الترويكا الأوروبية لم تفِ بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي المبرم مع إيران.