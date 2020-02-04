”كورونا“ يرفع مبيعات سوق ألعاب وتطبيقات الفيديو في الصين

شهدت سوق الألعاب وتطبيقات الفيديو القصيرة عبر الإنترنت في الصين، ارتفاعا ملحوظا في المبيعات، مع تفشي فيروس كورونا وتجاوز إجمالي الوفيات لأرقام كبيرة، حيث يجري تعزيز الحجر الصحي.

وباتت هذه السوق التجارية الضخمة من بين المستفيدين القلائل من الأزمة الصحية التي بدأت تفتك بالبشر، حيث حققت ملايين المشاهدات والتنزيلات التي يقوم بها عالقون في الحجر الصحي الذاتي في المنزل من أجل الترفيه عن أنفسهم.

هذا ”التحول“ اجتذب حتى الشركات نوعا ما، والأكثر استخداما لممارسة الأعمال التجارية في صالات العرض، مثل شركات صناعة السيارات (تسلا ومرسيدس بنز) للترويج للمنتجات بشكل كبير عبر الإنترنت بالوقت الحالي.

ويبدو أن إلغاء خطط الاحتفال بعطلة العام القمري الجديد للصينين، دفعهم إلى المكوث لوقت أطول في المنزل، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية، والتي تصعّب من التواجد خارج المنزل، بسبب المخاوف التي ثارت فى منتصف يناير حول انتشار فيروس جديد أودى بحياة 420 شخصا.

وانتهزت الشركات هذه الأزمة، حيث ارتفعت أسهم ناشري الألعاب الصينيين، مثل تينسنت (0700. HK)، بنسبة 2% في هونغ كونغ يوم الثلاثاء، متجاوزة بذلك ارتفاعا بنسبة 1% في مؤشر هانغ سنغ HSI، بينما في نيويورك، ارتفع ما يقرب من 3%.

كما ارتفعت الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة في منصة الفيديو الصينية ”بيليبيلي“ بما يقرب من 7٪، في حين أن أسهم محرك البحث ”بايدو“ وموقع التجارة الإلكترونية العملاق ”علي بابا“ ارتفعت أيضا.

وقال أحد سكان شنغهاي ويُدعى وانغ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: ”تجاوزت فترة شاشتي أمس 10 ساعات“، مضيفا: ”ما الذي تقترحونه جميعا غير البحث بهاتفي المحمول؟“.