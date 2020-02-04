قوة الدولار تكبح جماح أسعار الذهب

لم يطرأ أي تغير يُذكر على أسعار الذهب، إذ رجحت كفة قوة الدولار أمام المخاوف من تفشي فيروس ”كورونا“ سريع الانتشار في الصين، والأثر الاقتصادي لتفشي المرض.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1575.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني عند 1591.46 دولار في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1579.70 دولار.

وسجلت هونغ كونغ أول حالة وفاة بفيروس ”كورونا“ الجديد على أراضيها يوم الثلاثاء، وهي ثاني وفاة خارج بر الصين الرئيسي، نتيجة التفشي الذي أودى بحياة 425 مصابا بالفيروس، وسمحت بكين لخبراء في الصحة من الولايات المتحدة بدخول البلاد للمساعدة في مكافحة الفيروس سريع الانتشار الذي يشبه الانفلونزا.

ويضغط على المعدن الأصفر، الدولار الذي حافظ على قوته أمام سلة من العملات بعد مكسب 0.4% في الجلسة السابقة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.4% إلى 2329.50 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.5% إلى 17.75 دولار، وصعد البلاتين 0.6% إلى 972.09 دولار.