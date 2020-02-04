تركيا.. ارتفاع في معدلات التضخم أكثر من النسب المتوقعة‎

كشفت مؤسسة الإحصاء التركية (TUIK) عن أرقام التضخم لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي في تركيا.

وأظهرت الأرقام ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر يناير بنسبة 1.35 % مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي، ليصل إلى 12.15%.

وكانت أقل زيادة سنوية في مجموعة الاتصالات بنسبة 2.14 %، فيما تم تسجيل أعلى انخفاض شهري في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.65 %، كما قد سجلت 268 سلعة ارتفاعاً في متوسط الأسعار، بحسب موقع ”توكنماز خبر“ التركي.

المجموعات التي شهدت زيادة منخفضة

وكانت المجموعات الرئيسية الأخرى التي شهدت زيادة منخفضة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق على التوالي هي: الترفيه والثقافة بنسبة 5.66 %، والملابس والأحذية بنسبة 6.00 % والسلع المنزلية بنسبة 7.51 %.

وفي الجهة المقابلة كانت المجموعات الرئيسية التي شهدت زيادة مرتفعة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي على التوالي هي: المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 42.21 %، والتعليم بنسبة 15.11 % والسلع والخدمات المختلفة بنسبة 15.01 %.

المجموعات التي شهدت انخفاضاً

أما المجموعات الأخرى التي شهدت انخفاضاً في يناير 2020 ، من حيث مجموعات الإنفاق الرئيسية، فهي السلع المنزلية بنسبة 1.44 %، والاتصالات بنسبة 0.25 % والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.02 %.

من ناحية أخرى، كانت المجموعات التي سجلت زيادة مرتفعة في يناير 2020، من حيث مجموعات الإنفاق الرئيسية فهي على التوالي: السلع والخدمات المختلفة بنسبة 4.88%، والمواد الغذائية والمشروبات الخالية من الكحول بنسبة 4.65 % والصحة بنسبة 3.96 %.

زيادة في معدلات أسعار 268 مادة

من ناحية أخرى سجل متوسط أسعار 125 مادة من 418 سلعة مشمولة في المؤشر انخفاضاً، بينما راوحت معدلات أسعار 25 مادة أخرى في مكانها، فيما ارتفعت معدلات الأسعار في 268 مادة أخرى.