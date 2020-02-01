إسرائيل توقف إدخال الإسمنت لغزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وقف إدخال الإسمنت لقطاع غزة بعد أيام قليلة من السماح بإدخاله، بسبب إطلاق الصواريخ من القطاع على مستوطنات إسرائيلية.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع رائد فتوح، إن ”سلطات الاحتلال قررت وقف إدخال الاسمنت لقطاع غزة ابتداء من يوم غد الأحد، وحتى اشعار اخر“.

وذكرت قناة ”ريشت كان“ الإسرائيلية، أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية أصدر القرار على خلفية التصعيد المتواصل بين قطاع غزة وإسرائيل على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب منطقة مفتوحة في منطقة ناحال عوز، بالتزامن مع زيارة كان يجريها زعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس للمنطقة، ما اضطره للهروب نحو الملاجئ.

كما شهدت الأيام الأخيرة إطلاقًا للصواريخ من قطاع غزة بشكل متقطع، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع عسكرية في القطاع ردًا على إطلاق الصواريخ.