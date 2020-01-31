وزير أمريكي: تفشي كورونا في الصين يعزز الاقتصاد الأمريكي

رأى وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يمكن أن يعزز الاقتصاد الأمريكي.

وقال ويلبر روس في تصريح لقناة ”فوكس نيوز بيزنس“، إن ”تفشي فيروس كورونا في الصين يمكن أن يؤدي إلى نمو الوظائف للشركات في الولايات المتحدة والمكسيك“.

وأضاف: ”لا أريد التحدث عن انتصار على مرض مؤسف جدًا وخبيث جدًا قبل مناقشة الفوائد الاقتصادية المحتملة للفيروس“.

وشبه الوزير أزمة الفيروس – في إشارة للتقليل من حجمها- بأزمات صحية عالمية أخرى مثل ”فيروس الخنازير الإفريقي“ ووباء السارس في عام 2003.

وأجلت واشنطن نحو 200 أمريكي من منطقة ووهان في الصين التي تعتبر مركز الفيروس، وأكدت الولايات المتحدة تسجيل خمس حالات إصابة بالفيروس التاجي حتى الآن على أراضيها.

واعتبر مسؤول تنفيذي في مجموعة تجارية أمريكية، أن تصريحات الوزير روس، ”من المرجح أن تغذي حالة الكراهية بين الكثير من الصينيين بأن الولايات المتحدة استغلت معركتها التجارية مع الصين لوقف نهوض البلاد، وتتطلع الآن إلى الاستفادة من محنتها.“