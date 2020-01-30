السعودية.. ترقب للإفراج عن موقوفين بقضايا مالية بعد تعديلات غير مسبوقة على نظام التنفيذ القضائي

يترقب ذوو عدد كبير من السجناء السعوديين والوافدين الأجانب المقيمين في المملكة، الإفراج عن ذويهم الموقوفين في قضايا مالية بعد أن كشفت وزارة العدل السعودية أن تطبيق التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ القضائي ستكون بأثر رجعي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، الشيخ محمد المطلق، في تصريحات تلفزيونية، إن التعديلات الجديدة ستشمل من صدرت بحقهم أحكام قضائية تنفيذية سابقة، وأنه سينم إطلاق سراح المساجين بأحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق أقل من مليون ريال أو فوق الستين، وهي استثناءات وردت في التعديلات الجديدة.

وكان المطلق يتحدث في برنامج ”تم“ الذي بثته قناة ”إس بي سي“ الحكومية بعد ساعات من صدور قرار وزير العدل وليد الصمعاني، يوم الأربعاء، والذي أنهى أزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، ووضع ضوابط جديدة لطلب طالب التنفيذ وتقنينه تضمنت مراعاة سن المنفذ ضده ووضعه الأسري.

وقال المطلق في حديثه إن تطبيق قرار إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، سيشمل جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، على أن تتولى المحاكم تنفيذ ذلك، وشمولية من صدرت بحقهم أحكام تنفيذية سابقة بإيقاف خدماتهم.

كما أشار اللواء يحيى الغامدي، الذي مثل المديرية العامة للسجون في البرنامج التلفزيوني، إلى أن العمل على إطلاق سراح السجناء الذين شملتهم التعديلات الجديدة سيكون بشكل فوري، متوقعاً أن يخرجوا من السجن يوم الخميس، دون أن يحدد عددهم.

واللواء يحيى الغامدي من المديرية العامة للسجون يؤكد البدء حالاً بالتنسيق مع وزارة العدل للبدء بالإفراج عن السجناء بأحكام تنفيذية مالية تقل عن مليون ريال ومن عمره ٦٠ عامًا وباقي الاستثناءات المرتبطة بمن لديهم قصّر وغيرهاhttps://t.co/ugb7cCFlwx#الغاء_ايقاف_الخدمات — خالد العقيلي (@khaledaloqaily) January 29, 2020

وشملت التعديلات الجديدة التي أقرتها وزارة العدل، إلغاء المادة ”5/46“ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه ”يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.

وأقر الوزير تعديل المادة ”2/83“ ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين، أو مجموع الديون، مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة للأوامر المنصوص عليها في الفقرات ”1 و2 و3 و4 و5“ من المادة ”46“ من النظام، ومضت مدة ثلاثة شهور، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.

كما أقر الصمعاني إضافة مادة جديدة للائحة برقم ”3/83“ لتكون بالنص الآتي: ”مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 46 من النظام، ومضت مدة ستة شهور، ولم يقم المدين بالوفاء أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ على أن يتم استجوابه خلال 15 يوماً من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي“.

وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد على ثلاثة شهور، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد على ثلاثة شهور، وذلك ضبطاً لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات، وضمان عدم تضرر المدين ضرراً بالغاً بذلك.

كما قنن قرار الوزير أحكام المادتين ”2/83″ و“3/83“ بإضافة مادة برقم ”4/84“ تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز 60 عاماً أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون، وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب.

بقرار من وزير العدل: إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ pic.twitter.com/XgbsCTqGyf — وزارة العدل (@MojKsa) January 29, 2020

ووجد القرار فور نشره صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة التي يطالب كثير من مواطنيها على الدوام بتعديل نظام إيقاف الخدمات الذي كان يشمل في السابق منع الجهات الحكومية من التعامل مع الشخص ”المدين“ الذي أوقفت خدماته وحجز مستحقاته المالية، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة كانت.

ورحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية بالتعديلات الجديدة، كما أشاد بها رجال دين ونخب سعودية تضم كتاباً وإعلاميين ومشاهير وفنانين ونجوم مجتمع، فيما يقول مسؤولو وزارة العدل إنها تحفظ حقوق الدائنين المالية، وتمنع تضرر الأشخاص المرتبطين بالمنفذ ضده ”المدين“.