ترامب يهدد بفرض ضرائب بنسبة 25% على السيارات الأوروبية‎

المصدر: ا ف ب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، من منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا من جديد بفرض ضرائب على قطاع السيارات الأوروبي، وذلك بعد تهديد مماثل من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية: ”إن التفاوض مع الاتحاد الأوروبي أصعب من التفاوض مع أي طرف آخر، لقد استفادوا من بلدنا على مدى سنوات عديدة“.

وأضاف ترامب: ”في نهاية المطاف، الأمر بسيط، فإذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق تجاري (مع الاتحاد الأوروبي)، سنفرض ضريبة بنسبة 25% على سياراتهم“.

يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الأربعاء من دافوس أن الولايات المتحدة تنظر في فرض رسوم جمركية عقابية على قطاع السيارات الأوروبي، في حال فرض الأوروبيون ضرائب ”تعسفية“ على الشركات الرقمية الكبرى.

وجاءت هذه التصريحات رغم لقاء بين ترامب الثلاثاء على هامش منتدى دافوس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قال خلاله الطرفان إنهما يعملان باتجاه التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وصدورا تصريحات إيجابية من البيت الأبيض عقب الاجتماع.

وجاء في بيان البيت الأبيض الثلاثاء أن ”الرئيس ترامب جدد التأكيد على أهمية التجارة الحرة والنزيهة والمتبادلة، وأن الولايات المتحدة تتوقع إحراز تقدم ملموس باتجاه إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب“.

وتسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ 2017 للتوصل إلى اتفاق تجاري، إلا أن جهودهما تعطلت.

وجاءت محادثات ترامب مع الأوروبيين بعدما أعلنت باريس هدنة مع واشنطن بشأن خططها فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تحقق عائدات في فرنسا، وفي طليعتها مجموعة ”غافا“ التي تضم شركات غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون الأمريكية، وهدد ترامب بالرد على ذلك بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قال الشهر الماضي إنه سيرد بشكل ”موحّد“ على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية.