ارتفاع سندات لبنان الدولارية بعد تشكيل الحكومة

ارتفعت سندات لبنان السيادية الدولارية بمقدار سنت، اليوم الأربعاء، بعد أن شكلت البلاد حكومة برئاسة حسان دياب أمس الثلاثاء.

وقفزت السندات المستحقة في مارس/آذار من العام الجاري بمقدار سنت إلى 84.02 سنت في الدولار وفقا لماركت أكسس. وزادت السندات التي تُستحق في 2030 و2037 بمقدار 0.6 سنت لتُتداول عند ما يزيد قليلا عن 42 سنتا في الدولار وفقا لتريد ويب ورفينيتيف.

ويعاني البلد المثقل بالديون من غياب حكومة منذ استقال سعد الحريري، الزعيم السني الكبير في لبنان والحليف التقليدي لدول الغرب والخليج العربية، من منصبه كرئيس للوزراء في أكتوبر/تشرين الأول عقب احتجاجات واسعة النطاق ضد السياسيين الذي قادوا لبنان إلى أسوأ أزماته منذ الحرب في الفترة بين 1975 و1990.

وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لدى بنك ستاندرد تشارترد، في إشارة إلى أول زيارة رسمية يجري الإعداد لها لحسان دياب إلى دول مجلس التعاون الخليجي: ”تصورنا الأساسي هو أن الخطة التمويلية لمجلس الوزراء الجديد ستتضمن على الأرجح تمويلا خارجيا ومحاولة لاستعادة الثقة، مثلما أشار وزير المال غازي وزني، لكن فرص إعادة هيكلة الديون قد تزيد بدرجة كبيرة إذا عجز لبنان عن تدبير تمويل خارجي كافٍ في الأشهر الستة المقبلة“.