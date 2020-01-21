من هو غازي وزني وزير المالية اللبناني الجديد؟

عقب لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، أعلن دياب، الثلاثاء، تشكيلة حكومته، وهي تضم بخلافه 19 وزيرًا.

ويبدو أن المهمة الأكثر صعوبة في هذه الحكومة الجديدة التي وصفها دياب بأنها حكومة إنقاذ وطني، تنتظر غازي وزني، وزير المالية الجديد.

والوزني هو المستشار الاقتصادي الخاص لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي.

وهو أكاديمي وخبير اقتصادي ومالي عمل مستشاراً للجنة المال والموازنة النيابية بين 2009 و2011.

كما عمل أستاذاً مشاركاً في كلية الاقتصاد والأعمال في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين 1987 و1998 ،بالإضافة إلى عمله مستشاراً مالياً في فرنسا بين 1985 و2001، بحسب ما أورده موقع لبنان المحلي.

حاصل على دكتوراه في الأداء الاقتصادي والمالي عام 1983 من ”جامعة باريس دوفين“، ودبلوم دراسات عليا في العلوم المالية من الجامعة ذاتها، وأسس عددا من المصارف في أفريقيا.