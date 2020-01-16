مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا‎

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على نسخة معدلة من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية تتضمن قواعد أكثر صرامة بشأن العمالة وصناعة السيارات، لكنها تترك تدفقات التجارة البالغة 1.2 تريليون دولار سنويًا بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بلا تغيير إلى حد كبير.

وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المعروفة باسم (يوسمكا)، بأغلبية 89 صوتًا ضد 10 أصوات، في تصويت يتماشى مع الانتماء الحزبي وأرسله إلى الرئيس دونالد ترامب ليوقعه ليصبح قانونًا.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على مشروع القانون في التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2019.