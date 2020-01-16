لويس فوتون تستحوذ على ثاني أكبر المجوهرات في التاريخ: 1758 قيراطا

استحوذت شركة لويس فوتون الفرنسية للمجوهرات على ثاني أكبر قطعة مجوهرات في التاريخ الإسباني، وذلك بهدف تقطيعها وصقلها لتصبح جزءا من معروضات هذه الشركة التي اشتهرت بتخصصها في الحقائب النسائية المرفهة.

قطعة المجوهرات البالغة 1758 قيراطا، عثرت عليها مؤسسة ”لوكارا“ الكندية للمناجم، العام الماضي في دولة بوتسوانا الأفريقية، ولم تشأ الإعلان عن السعر الذي باعتها به إلى فوتون، حسب ما أوردت وكالة بلومبيرغ، اليوم الخميس.

يشار إلى أن مؤسسة لوكارا كانت اكتشفت العام 1905 قطعة مجوهرات بحجم 3106 قيراطات، ثم جزأتها وصقلتها وباعت بعض هذه الأجزاء لمجموعة التاج البريطاني.