ترامب والمفاوض الصيني يوقعان اتفاقا تجاريا ”تاريخيا“

المصدر: ا ف ب

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي اتفاقا تجاريا مرحليا مرتقبا منذ وقت طويل، وصفه بأنه ”تاريخي“.

وتعهدت الصين بشراء بضائع أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، بموجب الاتفاق الذي يتضمن أيضا بنودا تتعلق بحماية الملكية الفكرية استجابة لمطلب أمريكي آخر.

وقال ترامب إن الرسوم الجمركية على الصين ستظل سارية إلى حين التوصل إلى المرحلة الثانية من اتفاق تجاري، من المقرر أن يوقع ترامب والمفاوض الصيني ليو هي المرحلة الأولى منه، الأربعاء.

وأعلن ترامب: ”سنبقي الرسوم لكن أقبل إلغاءها إذا أنجزنا المرحلة الثانية“ من الاتفاق، مضيفاً: ”أريد أن أبقيها وإلا لن يكون بيدنا أي ورقة للتفاوض“.

من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة إيجابي ”للعالم أجمع“، وذلك في رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تلاها مسؤول صيني رفيع خلال حفل توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق في البيت الأبيض.

وقرأ المفاوض الصيني الرئيسي ليو هي الرسالة باللغة الصينية أمام ترامب بحضور مجموعة من المسؤولين في الإدارة الأميركية ورؤساء شركات.