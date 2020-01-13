مصر .. 32.2 % تراجع عجز الميزان التجاري في أكتوبر 2019

تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر (الفرق بين الصادرات والواردات) 32.2% على أساس سنوي في تشرين الأول أكتوبر 2019، إلى 3.22 مليارات دولار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر في بيان اليوم الإثنين، إن قيمة العجز التجاري تراجعت من 4.75 مليارات دولار في الشهر نفسه من 2018.

وأشار البيان إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية 4.4% على أساس سنوي، إلى 2.39 مليار دولار في تشرين الأول أكتوبر 2019، فيما تراجعت الواردات المصرية بنسبة 22.6% على أساس سنوي، إلى 5.61 مليارات دولار في تشرين الأول أكتوبر الماضي، مقابل 7.25 مليار دولار في تشرين الأول أكتوبر 2018.

وتعول مصر على خطوة تحرير سعر صرف الجنيه، في تحسين تنافسية منتجاتها إلى الخارج، وتستهدف زيادة الصادرات إلى 34 مليار دولار سنويا، بحلول 2020.