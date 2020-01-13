السعودية.. فروقات رواتب مجزية تنتظر المعلمين مع التحول للتقويم الميلادي

تعمل وزارة التعليم السعودية، على التحول بشكل كلي إلى التقويم الميلادي فيما يتعلق بصرف رواتب منسوبيها من معلمين وإداريين، وعلاواتهم السنوية، ما يعني صرف فروقات رواتب مجزية مع أول راتب سيتسلمونه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية، عن مصادر لم تسمها، قولها إن الوزارة تُجري حاليًا اجتماعات ومناقشات بين المختصين حول انتقال العمل برواتب منسوبيها من النظام الهجري إلى الميلادي، وما يترتب على ذلك الانتقال.

وأضافت الصحيفة أن هناك توقعات بأن تصل فروقات الراتب لكل منسوب في الوزارة، إلى 30 أو 34 يوماً بسبب الاختلاف في نظامي الصرف الميلادي والهجري.

وأوضحت أن الوزارة قد تُصدر بيانًا لتوضيح ما يتعلق بفرق الراتب الناجم عن الانتقال للتقويم الميلادي بشكل كلي، على أن يتم صرف تلك الفروقات فور إتمام إقرارها والتأكد من مقدارها.

وستصرف الوزارة رواتب منسوبيها يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد أن تضيف إليها العلاوة السنوية للعام الميلادي الجاري 2020.

وعلى الرغم من أن الوزارة تصرف الرواتب والعلاوة وفق تواريخ ميلادية، إلا أنها ظلت تحتسب رواتب منسوبيها وفق التقويم الهجري، وهو ما أوقعها بخطأ مطلع العام الماضي عندما صرفت جزءاً من العلاوة السنوية لمنسوبيها فقط بسبب اعتمادها على التقويم الهجري، قبل أن تصحح الخطأ بصرف باقي العلاوة.

وتخلت السعودية عن التقويم الهجري في احتساب رواتب وعلاوات موظفيها منذ نحو عامين، واعتمدت التقويم الميلادي، بما في ذلك أن تكون مواعيد الصرف يوم 27 من كل شهر ميلادي.

لكن لا تزال بعض الجهات الحكومية، وبينها وزارة التعليم التي يبلغ عدد منسوبيها نحو 700 ألف شخص، تعمل على إنهاء علاقتها بالتقويم الهجري بشكل كلي.