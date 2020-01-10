السويد توقف رحلات شركة الطيران الإيرانية إلى ستوكهولم

قالت وكالة النقل السويدية، الجمعة، إنها أوقفت مؤقتا رحلات شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران أير) بين السويد وإيران بعد تحطم طائرة ركاب أوكرانية قرب طهران يوم الأربعاء ومقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وقالت الوكالة في بيان ”السبب هو الغموض المحيط بالحادث وأمن الطيران المدني“.

وقالت وزارة الخارجية السويدية، الجمعة، إن سبعة سويديين و17 شخصا يقيمون في السويد لقوا حتفهم في الحادث.

شركة الخطوط الجوية الإيرانية الحكومية ”هما“، من جهتها أعلنت، الجمعة، وقف رحلاتها إلى السويد بشكل مؤقت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي نشرته وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، إن ”شركة الخطوط الجوية الإيرانية (هما)، قررت وقف رحلاتها إلى السويد بسبب المشكلات التي أبلغت عنها هيئة الطيران السويدية، للشركة الإيرانية“.

وأضاف البيان إن ”وقف الرحلات بالنسبة للخطوط الجوية الإيرانية سيشمل العاصمة ستوكهولم، ومدينة غوتنبرغ (ثاني أكبر مدن السويد بعد ستوكهولم)“.

وأشارت شركة الخطوط الجوية الإيرانية إلى أن وقف الرحلات ”مؤقت“، مبينة أنه ”بمجرد منح الترخيص من قبل السلطات السويدية، سيتم استئناف الرحلات إلى كلا الوجهتين (ستوكهولم، و غوتنبرغ)“.

وإيران إير أو ما يسمى (هما)، هي شركة الطيران الحكومية، وتأسست عام 1962، وتقوم برحلات داخل إيران وخارجها.