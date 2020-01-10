تراجع صادرات ألمانيا لإيران للنصف بسبب العقوبات الأمريكية

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الألماني، اليوم الجمعة، تراجع صادرات ألمانيا إلى إيران للنصف تقريبا في الـ 11 شهرا الأولى من 2019، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

وبين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تراجعت الشحنات الألمانية إلى إيران 48.2% إلى حوالي 1.3 مليار يورو (1.44 مليار دولار) وفقا للأرقام. وتستورد إيران من ألمانيا بالأساس الآلات والمنتجات الكيماوية والأغذية والأدوية.

وتراجعت واردات ألمانيا من إيران 54.7% إلى حوالي 191 مليون يورو في الفترة ذاتها.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 بين طهران والقوى العالمية في 2018، وفرضت منذ ذلك الحين عقوبات جديدة، مما خفض صادرات إيران النفطية وأضر ضررا شديدا باقتصادها.

وتصاعدت التوترات بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا الأسبوع الماضي، لترد إيران بعدها بضربات صاروخية.