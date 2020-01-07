بمؤتمر صحفي مرتقب اليوم.. كارلوس غصن يروي تفاصيل ”الهروب الكبير والمؤامرة“

يتجه اهتمام وسائل الإعلام العالمية اليوم الأربعاء للمؤتمر الصحفي الذي يعقده كارلوس غصن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي السيارات ”رينو- نيسان“ ، بعد أسبوع من فراره من اليابان إلى بلده الأصلي لبنان.

وسيشارك في المؤتمر حوالي 100 صحفي من مختلف بلدان العالم حسب موقع ”اوروب1″ الفرنسي، تم انتقاؤهم بعناية من طرف كارلوس غصن شخصيا ، و““آن ميو“ مسؤولة التواصل الخاصة به والمتواجدة بفرنسا.

المؤتمر سيكون على الطريقة الكلاسيكية، أي سيجلس غصن في منصة وأمامه الصحفيون، وسيقدم في البداية ملاحظات أولية، ثم ينتقل إلى طريقة سؤال جواب.

وستنطلق فعاليات المؤتمر على الساعة الثانية بعد الظهر، ليتم نقلها على قنوات أمريكية وفرنسية ويابانية، ومن المنتظر أن يتحدث غصن باللغة الإنجليزية، ولا يستبعد استعماله للغة الفرنسية في بعض المحطات.

أهم المواضيع التي يتوقع أن تسيطر على المؤتمر، عملية هروب رجل الأعمال من اليابان إلى لبنان، والتي وصفها الإعلام العالمي بأنها ”لا يمكن تصديقها“ ،لكنه سيسعى بالأساس إلى إثبات براءته من التهم التي وجهها له القضاء الياباني والمتعلقة بالاختلاس المالي، وذلك بمساعدة 3 من محامي غصن المنتظر حضورهم في الندوة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن غصن قد يعرض وثائق جديدة ، ليثبت نظرية المؤامرة التي يقول إنه تعرض لها.

ويعتبر كارلوس غصن ومحاموه أن هربه من اليابان كان ضروريا بسبب ”النظام القضائي غير العادل“.

وتلقى لبنان طلبا من الإنتربول باعتقال غصن وتسليمه، لكن السلطات اللبنانية رفضت لأنها غير مرتبطة مع اليابان باتفاقية تسليم المجرمين، كما تم إصدار مذكرة توقيف بحق زوجته بتهمة الشهادة المزورة.