صندوق النقد الدولي يعتزم إغلاق مكتبه في أثينا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، بعد اجتماع مع رئيسة صندوق النقد الدولي إن الصندوق الذي ساعد مع دول أخرى في منطقة اليورو بتمويل برامج إنقاذ مالي لليونان، سيغلق مكتبه في أثينا.

وأضاف ميتسوتاكيس أن هذه الخطوة تهدف لفتح فصل جديد ”لتعاون إيجابي“ لأن العلاقة بين الجانبين لم تكن دائمًا سلسة.

وتخارجت اليونان من 3 برامج للإنقاذ المالي في أغسطس/ آب 2018 ، ويتعافى اقتصادها بعد أزمة ديون استمرت عدة سنوات جلبت ركودًا عميقًا، وتمكنت البلاد من سداد مبكر لجزء من قروضها لصندوق النقد.

وأبلغ ميتسوتاكيس المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في واشنطن:“خلال الأشهر الستة الماضية… بدأنا فترة جديدة من النمو وإصلاحات هيكلية فعالة، وأرحب بقرارنا المشترك إغلاق مكتب صندوق النقد الدولي في أثينا في غضون الأشهر المقبلة، ومواصلة التعاون كبلد خرج من الإطار الصارم للإشراف من جانب صندوق النقد الدولي“.