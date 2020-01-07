أسهم البنوك ترفع بورصتي السعودية والإمارات وتراجع ”قطر“

ارتفعت معظم البورصات الرئيسة في الخليج، اليوم الثلاثاء، بفضل أسهم البنوك، لكن بورصة قطر هبطت قليلا بفعل أسهم القطاع المالي.

وكانت أسواق الخليج شهدت انخفاضات كبيرة الأحد الماضي، وسجلت بورصة الكويت أكبر هبوط في أول أيام التداول بعد هجوم أمريكي في العراق أجج التوترات في المنطقة.

وتوعدت إيران بالثأر عقب هجوم يوم الجمعة، الذي أودى بحياة القائد العسكري البارز قاسم سليماني.

وفي غياب انتقام فوري، هدأت التوترات إلى حد ما. وساهم ذلك في هبوط أسعار النفط والذهب اليوم مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح.

وصعد مؤشر البورصة السعودية 0.6%، حيث ارتفع مصرف الراجحي 0.9% وبنك الرياض 0.9% أيضا.

وزاد سهم الكثيري القابضة 1.2%، بعد أن جددت الشركة اتفاق تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي التجاري. وارتفع سهم البنك 0.6%.

في المقابل، نزل سهم ”أرامكو“ السعودية 0.4% ليجري تداوله عند أقل مستوى منذ الطرح العام الأولي.

وصعد مؤشر دبي 1%، بقيادة مكاسب بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع سهمه 1.6%، في حين صعد سهم إعمار العقارية القيادي 1.3%.

وتقدم مؤشر أبوظبي 0.7%، إذ صعد سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 0.8% وارتفع سهم اتصالات 0.5%.

وفي قطر، تخلف المؤشر عن الاتجاه الصعودي وفتح منخفضا 0.3% مع نزول سهم مصرف قطر الإسلامي 1% ومسيعيد للبتروكيماويات 1.7%.