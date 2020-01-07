مخاوف الاشتباك الأمريكي الإيراني ترفع أسعار الذهب

محت أسعار الذهب خسائرها السابقة لترتفع اليوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف من صراع واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإيران، في حين بلغ البلاديوم ذروة جديدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1569.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0741 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع 0.7% في وقت سابق من الجلسة، في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في زهاء شهر. وفي الجلسة السابقة، لامست الأسعار 1582.59 دولار، أعلى مستوياتها منذ أبريل/ نيسان 2013.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1571.10 دولار.

وأججت التحذيرات من ضربات جديدة والتوعد بالرد من جانب الولايات المتحدة وإيران، بواعث القلق من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، ما أفضى إلى دعوات داخل الكونغرس الأمريكي لسن قانون لمنع الرئيس دونالد ترامب من الدخول في حرب مع إيران.

وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية لدى ”أناند راثي“ للأسهم والسمسرة في مومباي ”لا يوجد تصعيد في الموقف الجيوسياسي، لكن التوترات لم تنحسر بالكامل، ولهذا السبب وبعد تصحيح جيد في الذهب، انتعشت الأسعار“.

وتراجع البلاديوم 0.3% في المعاملات الفورية إلى 2024.86 دولار للأوقية، لينزل عن ذروة 2032.94 دولار التي سجلها في وقت سابق من الجلسة.

وكان المعدن المستخدم في الصناعة ارتفع نحو 54% على مدار 2019، في ظل مشاكل مزمنة في المعروض.

وارتفعت الفضة 0.3% إلى 18.19 دولار للأوقية، بعد ملامسة ذروتها في أكثر من 3 أشهر عند 18.50 دولار خلال الجلسة السابقة، في حين تقدم البلاتين 0.5% مسجلا 967.65 دولار.