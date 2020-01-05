إسرائيل تغرق أراضي زراعية شرق غزة

قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة، الأحد، إن إسرائيل فتحت قنوات وسدود مياه، تجاه أراض ومزارع فلسطينية محاذية للحدود الشرقية للقطاع.

وأضاف الناطق باسم الوزارة في القطاع، أدهم البسيوني، في تصريح صحفي، أن ”إسرائيل أغرقت الأراضي الزراعية، ومزارع البقر، ومزارع النحل شرق حي الشجاعية، بعد فتح قنوات وسدود المياه“.

وأشار إلى أن فتح السدود والقنوات أدى إلى انجراف التربة، وإغراق المحاصيل الزراعية والتسبب في نفوق أبقار وأغنام، ومزارع النحل، مما ترتب على ذلك خسائر فادحة للمزارعين (لم يحددها)“.

ولفت البسيوني إلى أن إسرائيل تتعمد في كل عام فتح القنوات وسدود المياه، لإغراق الأراضي الزراعية دون أي سبب ودون سابق إنذار، وهذا يكلف خسائر كبيرة للمزارعين.

ولم يتسبب فتح المياه بأي إصابات بشرية، وفق المصدر.

وتقيم إسرائيل عدة سدود لتجميع مياه الأمطار، والاستفادة منها، لكنها تقدم على فتح السدود، حينما تتكدس كميات كبيرة من المياه.