بمليار دولار.. مصر تبني أكبر محطة في العالم لمعالجة مياه الصرف

أعلنت محافظة بورسعيد شرق مصر، بدء العمل في إنشاء أكبر محطة معالجة لمياه مصرف ”بحر البقر“، وهي المحطة الأكبر على مستوى العالم، التي ستعمل بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا، بتكلفة مليار دولار.

وقالت المحافظة في بيان، إن ”محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، تعد من أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث سيتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة 330 ألف فدان شرق قناة السويس، إضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان“.

وحسب المحافظة، توفر المحطة المزمع إنشاؤها، فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 40 ألف فرصة، مقسمة على مجالات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، وإدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجاري المائية، وأعمال التشييد والبناء.

وكانت وزيرة الاستثمار المصرية السابقة، الدكتورة سحر نصر، قد وقعت، في مطلع أيار/مايو العام الماضي، عقد تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر جنوب بورسعيد، بطاقة 5 ملايين م3/يوم، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.